Bei Continental plant man die Schließung des 1947 in Betrieb gegangenen Reifenwerkes im südafrikanischen Gqeberha, dem früheren Port Elizabeth. Das einzige Reifenwerk, das der deutsche Hersteller in Afrika betreibt, beschäftigt aktuell noch 950 Mitarbeiter, kämpfe einer Mitteilung aus Hannover zufolge aber seit mehreren Jahren mit „anhaltenden wettbewerblichen und betrieblichen Herausforderungen“.

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