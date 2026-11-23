Brembo wurde vom Europäischen Verband der Automobilzulieferer CLEPA (Comité de Liaison Européen des Fabricants d’Équipements et de Pièces Automobiles) in der Kategorie Green als Topinnovator für sein Greentell-Set ausgezeichnet. Die Scheiben- und Bremsbelaglösung für die Erstausrüstung wurde entwickelt, um Performance, höhere Haltbarkeit und geringere Staubemissionen beim Bremsen zu vereinen, so das italienische Unternehmen. „Die Auszeichnung durch CLEPA als Topinnovator in der Kategorie Green bestätigt den Wert des Innovationskurses, den Brembo seit Jahren verfolgt“, so Ignacio Alvarez Troncoso, Chief Research & Development Officer von Brembo. „Das Greentell-Set zeigt, wie fortschrittliche Materialforschung, fundierte Produktkompetenz und industrielle Technologieentwicklung in konkrete Lösungen umgesetzt werden können, die Performance vereinen und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren. In diese Richtung wollen wir unsere Innovationstätigkeit fortsetzen und den Anforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden Mobilität vorausgreifen.“ Der Name Greentell entstand aus der Kombination der Wörter Green und Intelligence. Die Wortneuschöpfung vereine die dahinterstehenden Prinzipien, so Brembo: die Reduzierung der Umweltbelastung um bis zu 85 Prozent durch Forschung und technologische Innovation im Bereich der Bremstechnik.