https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Zum-1.-Maerz-uebernimmt-Erwin-Groener-bei-Apollo-Tyres-als-neuer-Cluster-Head-Verantwortung-fuer-die-Vertriebsregion-Nord-West.jpg 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-23 11:27:532026-11-23 11:27:53Apollo Tyres ernennt neuen Cluster Head für die Region Nord-West
Apollo Tyres ernennt neuen Cluster Head für die Region Nord-West
Apollo Tyres hat Erwin Groener zum Cluster Head mit Verantwortung für die Region Nord-West ernannt. In dieser Position verantwortet er sämtliche Vertriebsaktivitäten für die Produktmarken Vredestein und Apollo in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien sowie in den nordischen Ländern. Groener, derzeit Country Sales Manager für die Niederlande, wird seine neue Rolle zum 1. März 2027 antreten.
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