Apollo Tyres hat Erwin Groener zum Cluster Head mit Verantwortung für die Region Nord-West ernannt. In dieser Position verantwortet er sämtliche Vertriebsaktivitäten für die Produktmarken Vredestein und Apollo in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien sowie in den nordischen Ländern. Groener, derzeit Country Sales Manager für die Niederlande, wird seine neue Rolle zum 1. März 2027 antreten.

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