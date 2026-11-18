Gemeinsam mit seinen Partnern präsentierte LKQ DACH auf der LKQ-Stahlgruber-Leistungsschau vom 14. bis 15. November im Messezentrum Nürnberg Produkte, Services und Lösungen für aktuelle und künftige Anforderungen im Werkstattgeschäft, teilte der Kfz-Großhändler mit. Im Mittelpunkt standen demnach digitale Werkstattprozesse, Weiterbildung und moderne Werkstattausrüstung. „Besonders wertvoll waren für uns die vielen persönlichen Gespräche mit unseren Kunden und Partnern“, so Oliver Franik, Chief Commercial Officer LKQ DACH. „Wir erfahren dabei sehr unmittelbar, welche Themen die Werkstätten beschäftigen und wo sie Unterstützung brauchen. Genau dort wollen wir ansetzen: mit Lösungen, Know-how und Services, die unseren Kunden im Arbeitsalltag einen konkreten Mehrwert bieten.“ Fachvorträge zu Elektromobilität, Hochvolttechnik und Künstlicher Intelligenz sollten praxisnahes Wissen auf der Messebühne vermitteln und zeigen, welche Veränderungen auf Werkstätten zukommen und welche Chancen sich daraus ergeben.