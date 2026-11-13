Umsatzrendite von Apollo Tyres steht in Europa jetzt nur noch bei 1,6 Prozent

Apollo Tyres musste im ersten Halbjahr des seit dem 1. April laufenden Geschäftsjahres deutliche Rückgänge bei den Ergebnissen hinnehmen, wobei hier insbesondere der Markt Europa auffiel. Trotz eines konzernweiten Umsatzplus‘ von 14,7 Prozent, gab das Betriebsergebnis von Apollo Tyres um 10,5 Prozent nach, sodass auch die Umsatzrendite nachgab, und zwar von 8,8 Prozent im Vorjahreshalbjahr auf jetzt 6,9 Prozent. In Europa wiederum konnte der indische Hersteller, zu dem bekanntlich auch die Marke Vredestein gehört, seinen Umsatz mit 3,8 Prozent indes nur leicht steigern. Dafür brach das Betriebsergebnis um mehr als die Hälfte ein, was wiederum die eh schon geringe Umsatzrendite von 3,6 Prozent auf jetzt 1,6 Prozent drückte. Onkar S. Kanwar, Chairman von Apollo Tyres, betonte anlässlich der Vorlage des jüngsten Berichtes, dass „geopolitische Spannungen in Westasien weiterhin einen Gegenwind“ darstellten, der „zu erhöhten Inputkosten und Störungen in der Lieferkette“ führten.

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