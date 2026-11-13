Warum Reifenbetriebe keine Fachkräfte finden, obwohl es sie gibt – Gastbeitrag

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Fachkräfte – auch für den Reifenmarkt – gibt es durchaus, sie suchen allerdings nicht auf dem Jobportal und wechseln erst, wenn ein Betrieb ihnen einen guten Grund dafür liefert, sagt Personalexperte Markus Bendele in seinem Gastbeitrag für die NEUE REIFENZEITUNG (Bild: Fokus Fachkraft)

Die Herbstsaison neigt sich dem Ende zu. Über Wochen waren die Terminbücher voll und die Samstage durchgearbeitet, während an der Hebebühne seit Monaten ein Kfz-Mechatroniker fehlte. Die Anzeige auf dem Jobportal wurde zum dritten Mal verlängert, im Schaufenster hing ein Aushang, und am Ende kamen zwei Bewerbungen, von denen keine passte. Vielen Reifenbetrieben geht es so, und irgendwann setzt sich der Gedanke fest, dass es gute Leute nicht mehr gibt. Doch dieser Eindruck täuscht.

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