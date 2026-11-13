Warum Reifenbetriebe keine Fachkräfte finden, obwohl es sie gibt – Gastbeitrag

Die Herbstsaison neigt sich dem Ende zu. Über Wochen waren die Terminbücher voll und die Samstage durchgearbeitet, während an der Hebebühne seit Monaten ein Kfz-Mechatroniker fehlte. Die Anzeige auf dem Jobportal wurde zum dritten Mal verlängert, im Schaufenster hing ein Aushang, und am Ende kamen zwei Bewerbungen, von denen keine passte. Vielen Reifenbetrieben geht es so, und irgendwann setzt sich der Gedanke fest, dass es gute Leute nicht mehr gibt. Doch dieser Eindruck täuscht.

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