Michael Immlers „Zufallsfund der Unterrostung“ wird von Hersteller und KBA nicht geteilt

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Reifensachverständiger Michael Immler – hier bei den jüngsten PartnerDays von TyreSystem – hat mögliche sicherheitsrelevante Probleme bei Omnibusreifen eines Herstellers in einer Größe durch Unterrostungen im Gürtelpaket erkannt, wundert sich aber, dass der Hersteller sowie das hinzugezogene KBA das anders sehen (Bild: RSU)

Einem Beitrag der Zeitschrift Auto Service Praxis (ASP) zufolge gibt es womöglich ein Qualitätsproblem mit den Omnibusreifen der Größe 275/70 R22,5 eines dort namentlich nicht genannten Herstellers. Ein Problem, das Michael Immler an immerhin 60 von 60 überprüften Reifen der besagten Größe in verschiedenen Profilausführungen verifizieren konnte. Wie der Reifensachverständige und ehemalige Innungsobermeister im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläuterte, habe er bei der Begutachtung besagter Reifen im Auftrag eines Fahrzeugherstellers den „Zufallsfund der Unterrostung“ gemacht, die das gesamte Gürtelpaket der überprüften Neureifen erfasst habe. Laut Immler sei dieser Befund durchaus „sicherheitsrelevant“, könnten entsprechende Korrosionsschäden doch die Festigkeit des Reifens und dessen Tragfähigkeit beeinträchtigen.

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