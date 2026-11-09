Pirelli legt Neunmonatsbericht mit „substanziell stabiler Marge“ vor

Pirelli hat einen Neunmonatsbericht mit leichten Steigerungen bei Umsätzen und Erträgen vorgelegt. Wie der Reifenhersteller mitteilt, stiegen die Umsätze um 1,6 Prozent – bereinigt um 2,7 Prozent – und das bereinigte EBIT um 0,6 Prozent. Daraus ergibt sich eine leicht reduzierte EBIT-Marge, die nun bei 15,9 statt zuvor bei 16,1 Prozent liegt. Pirelli sieht darin „eine substanziell stabile Marge“, so der italienische Hersteller in seiner Mitteilung zur jüngsten Quartalsveröffentlichung. Weiter heißt es dort, der Umsatzanteil mit Produkten aus dem sogenannten High-Value-Segment sei zuletzt ebenfalls angestiegen, und zwar von 79 auf jetzt 82 Prozent. Unterdessen verbesserte sich der Überschuss um 7,4 Prozent und lag in den zurückliegenden neun Monaten bei 430,2 Millionen Euro.

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