Neuer Brabus 800 setzt auf extravagante Zentralverschlussräder

2022 veredelte Brabus zum ersten Mal einen Porsche 911 Turbo S Cabriolet der Baureihe 992 zu einem seiner Masterpiece-Supercars. Mit dem neuen Brabus 800 erweitert die laut Unternehmen weltweit führende Luxusdesign-Marke aus Bottrop jetzt ihr Veredelungsangebot für das Model, sowohl als Coupé wie auch als Cabriolet, und präsentiert ein umfassendes Programm für die Generation 992.2. Einen wichtigen Anteil am Auftritt, betont der Tuner, haben dabei die neuen, schwarz lackierten Monoblock ZL-Platinum-Edition-Zentralverschlussräder. Ihr Design mit insgesamt fünf Paaren Y-förmiger Speichen sei durch die polierten Oberflächenpartien noch extravaganter gestaltet, so das Unternehmen. Um die Keilform des Sportwagens zu betonen, seien sie mit unterschiedlichen Durchmessern in 21 und 22 Zoll an Vorder- und Hinterachse montiert, so Brabus. An der Vorderachse kommen 9,5Jx21 Felgen zum Einsatz, hinten wird die Dimension 12Jx22 verbaut.