Bohnenkamp präsentiert neue Ausgabe des Montagezubehörkatalogs

Pünktlich zur Messe Parts and Service World Anfang November in Kassel stellt Bohnenkamp die zweite Auflage des Katalogs Montagezubehör für Landwirtschaftsreifen vor. Mit mehr als 300 Artikeln bilde er ein umfassendes Sortiment für professionelle Reifenmontage ab, so der Großhändler. „Unser Anspruch ist nicht einfach eine möglichst große Auswahl. Wir wollen Kunden gezielt bei konkreten Anforderungen unterstützen, denn diese unterscheiden sich je nach Branche und Anwendung. Mit unserem internationalen Know-how und einem breit aufgestellten Sortiment helfen wir Kunden, passende, verlässliche Produkte zu finden und ihren Reifenservice professionell aufzustellen“, sagt Halil Özen, Produktverantwortlicher für Montagezubehör bei Bohnenkamp. Ein Schwerpunkt im Katalog liege auf Komponenten für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS), der Katalog ist ab sofort verfügbar.