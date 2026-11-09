https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Mark-Stewart-links-tritt-als-Goodyear-CEO-President-und-als-Mitglied-im-Board-of-Directors-zurueck-und-zwar-mit-sofortiger-Wirkung.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-11-09 14:30:532026-11-09 14:30:53Goodyear-CEO Mark Stewart tritt „mit sofortiger Wirkung“ zurück
Goodyear-CEO Mark Stewart tritt „mit sofortiger Wirkung“ zurück
Nur knapp drei Jahre stand er an der Spitze des Goodyear-Konzerns. Nun tritt Mark Stewart als CEO, President und als Mitglied im Board of Directors (Verwaltungsrat) zurück, und zwar „mit sofortiger Wirkung“. Wie es dazu in einer Mitteilung des US-amerikanischen Reifenherstellers heißt, habe man mit Roger Wood – bei Goodyear seit 2023 Mitglied im Board of Directors – einen Interims-CEO ernannt, der das Unternehmen führen soll, während man gemeinsam mit einer Personalberatungsagentur einen regulären Nachfolger für Stewart suche.
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