Goodyear-CEO Mark Stewart tritt „mit sofortiger Wirkung“ zurück

Nur knapp drei Jahre stand er an der Spitze des Goodyear-Konzerns. Nun tritt Mark Stewart als CEO, President und als Mitglied im Board of Directors (Verwaltungsrat) zurück, und zwar „mit sofortiger Wirkung“. Wie es dazu in einer Mitteilung des US-amerikanischen Reifenherstellers heißt, habe man mit Roger Wood – bei Goodyear seit 2023 Mitglied im Board of Directors – einen Interims-CEO ernannt, der das Unternehmen führen soll, während man gemeinsam mit einer Personalberatungsagentur einen regulären Nachfolger für Stewart suche.

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