AZuR baut ihr Engagement für die Reifenkreislaufwirtschaft weiter aus

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) baut ihr Engagement für die Reifenkreislaufwirtschaft nach eigenen Angaben weiter aus. Entsprechend fand Ende Oktober das fünfte wissenschaftliche AZuR-Kolloquium an der Hochschule Nordhausen statt. Es habe gezeigt, wie Forschung und technologische Innovationen dazu beitragen könnten, Reifen länger zu nutzen und wertvolle Rohstoffe im Kreislauf zu halten. Zudem begrüßt AZuR einen neuen Partner an seiner Seite: Das wissenschaftliche Netzwerk Deutsche Kautschuk-Gesellschaft (DKG). 1926 gegründet, verbinde es Forschung, Entwicklung sowie Industrie und fördere seit jeher den technologischen Fortschritt in der Kautschukbranche.