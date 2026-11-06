https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Ravi-Shingari-CFO-Apollo-Tyres-Ltd-1.jpg 1125 1500 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-06 08:41:582026-11-06 08:44:21Apollo Tyres ernennt Ravi Kumar Shingari zum neuen CFO
Apollo Tyres ernennt Ravi Kumar Shingari zum neuen CFO
Apollo Tyres hat Ravi Kumar Shingari zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt, teilte das Unternehmen jetzt mit. Er trat demnach 2018 als Leiter Finanzen der Unternehmensgruppe bei Apollo Tyres ein. Zuletzt wurde ihm zusätzlich die Verantwortung für den Rechtsbereich übertragen. Zuvor war Shingari mehr als 16 Jahre bei KPMG tätig, heißt es weiter. Er ist Wirtschaftsprüfer (Chartered Accountant) und verfügt über einen Bachelor of Commerce (Honours) des Shri Ram College of Commerce der Universität Delhi.
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