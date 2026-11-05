JQ Motors wird Teil der Premio-Familie

In Bad Oldesloe führen Belal Qamari und Andreas Jung gemeinsam die neu gegründete JQ Motors GmbH. Diese gehört seit dem 1. September dieses Jahr zum Netzwerk von Premio, teilte die Reifen- und Autoservice-Kette jetzt mit. Belal Qamari betreibt direkt gegenüber dem Gelände bereits ein Unternehmen, das als Kooperationspartner und Subunternehmer von Amazon mit einer Flotte von 50 Fahrzeugen tätig ist. Aus dem täglichen Bezug zu Fahrzeugen und seiner Flotte habe sich dann die Idee entwickelt, das Geschäft um einen Reifenfachbetrieb mit Autoservice zu ergänzen. „Nun ist die neue Partnerschaft auch nach außen sichtbar. Seit letzter Woche ist die Beschilderung vollständig montiert und der Betrieb präsentiert sich im neuen Look. Jetzt folgt nach und nach noch die Modernisierung des Verkaufsraums“, freut sich Qamari.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen