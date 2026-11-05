Elfyn Evans und Beifahrer Scott Martin sichern sich WRC-Titel

Aufregendes Finale bei der Rally Italia Sardegna: Die Entscheidung im Kampf um die WRC-Krone 2026 fiel erst auf der letzten Wertungsprüfung. Der Waliser Elfyn Evans sicherte sich gemeinsam mit seinem englischen Beifahrer Scott Martin den fünften Platz auf Sardinien. Diese Platzierung reichte dem Duo, um nach fünf Vize-Weltmeisterschaften erstmals den Titel in der FIA World Rally Championship (WRC) zu gewinnen. Die wechselnden Bedingungen auf der italienischen Mittelmeerinsel stellten hohe Anforderungen an die Rallyereifen von Exklusivpartner Hankook, so der Hersteller. „Auf losem Untergrund und anspruchsvollen Schotterpassagen waren vor allem Grip und Widerstandsfähigkeit gefragt.“ Die Hankook-Reifen kamen während der gesamten Saison zum Einsatz.