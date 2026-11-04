Marangoni verabschiedet Ramón Lasso de la Vega in den Ruhestand – Nachfolger benannt

Nach fast 40 Jahren in der Reifenbranche und 17 Jahren bei Marangoni hat das italienische Runderneuerungsunternehmen Ramón Lasso de la Vega in den Ruhestand verabschiedet. In den vergangenen Jahren habe er „die Arbeit bei Marangoni mit seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner Leidenschaft für die Branche“ geprägt, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Für seinen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute, Gesundheit und viele erfüllende Momente“, sagt dazu Ronny Dietsch, Sales & Marketing Director. Gleichzeitig blicke Marangoni „mit Zuversicht“ auf die weitere Zusammenarbeit mit Armando Lima Santos. Mit seiner internationalen Erfahrung in der Reifenbranche werde er die Betreuung der Kunden in Spanien, Portugal und Marokko fortführen „und die Geschäftsentwicklung in diesen Märkten unterstützen“, erläutert Dietsch zur Nachfolgelösung für Ramón Lasso de la Vega.