https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Saitow-scaled.webp 1920 2560 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-04 10:00:092026-11-04 14:00:04Alzura: ZeroByte Software bindet Vendo an den B2B-Marktplatz an
Alzura: ZeroByte Software bindet Vendo an den B2B-Marktplatz an
Die ZeroByte Software GmbH aus Gräfelfing bei München hat den Alzura B2B Marktplatz an ihre Warenwirtschaftslösung Vendo angebunden. Teilehändler, Reifenhändler und Autoverwerter, die Vendo einsetzen, können ihr Sortiment nun über die Schnittstelle direkt auf dem Marktplatz anbieten, so Alzura. Das umfasse neben Reifen, Felgen und Neuteilen auch gebrauchte Fahrzeugteile. Die Anbindung falle in eine Phase deutlich steigender Teilepreise.
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