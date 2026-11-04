Alzura: ZeroByte Software bindet Vendo an den B2B-Marktplatz an

Die ZeroByte Software GmbH aus Gräfelfing bei München hat den Alzura B2B Marktplatz an ihre Warenwirtschaftslösung Vendo angebunden. Teilehändler, Reifenhändler und Autoverwerter, die Vendo einsetzen, können ihr Sortiment nun über die Schnittstelle direkt auf dem Marktplatz anbieten, so Alzura. Das umfasse neben Reifen, Felgen und Neuteilen auch gebrauchte Fahrzeugteile. Die Anbindung falle in eine Phase deutlich steigender Teilepreise.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen