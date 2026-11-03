Geschäftsführerwechsel beim WdK: Michael Berthel übernimmt

Michael Berthel übernimmt ab dem 1. Januar 2027 die Hauptgeschäftsführung beim Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK). Er folgt auf Boris Engelhardt, der zum Jahresende auf eigenen Wunsch in den Ruhestand tritt, teilte der Verband am Dienstag in Frankfurt mit. Berthel gehört seit 1998 zum WdK-Team und ist aktuell Chefvolkswirt des Verbandes. „Wir danken Herrn Engelhardt für seinen Einsatz in den zurückliegenden 15 Jahren. In dieser Zeit hat sich nicht nur die Zahl der Verbandsmitglieder verdoppelt. Der WdK ist inzwischen auch weltweit als Sprachrohr unserer Industrie bekannt und anerkannt“, so WdK-Präsident Michael Klein. „Mit Herrn Berthel haben wir einen sehr erfahrenen und perfekt vernetzten Experten als Hauptgeschäftsführer gewonnen, mit dem wir unsere Position als Interessenvertretung der Kautschukindustrie weiter ausbauen werden.“