Neuer Flaggschiffreifen: Davanti bringt Protoura Sport Evo auf den Markt

Auf dem Erfolg des von Davanti im Jahr 2021 eingeführten Protoura Sport aufbauend, folgt jetzt der Ultra-High-Performance-Sommerreifen (UHP) Protoura Sport Evo. Er ist so konstruiert, dass er für Besitzer moderner UHP- und SUV-Fahrzeuge sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen eine deutliche Verbesserung in den Bereichen Handling, Bremsen und Fahrsicherheit bietet, verspricht das Unternehmen. Den exklusiven Vertrieb für die in Südostasien gefertigte Reifeneigenmarke des in Großbritannien ansässigen Großhändlers Oak Tyres übernimmt in Deutschland der Reifenvertrieb Seng GmbH.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen