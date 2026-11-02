https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/11/Fulda-bearbeitet-.jpg 1627 2169 Nora Petig https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Nora Petig2026-11-02 10:44:572026-11-02 10:50:18Premio in Erfurt unter neuer Führung: „Wir haben viel vor“
Premio in Erfurt unter neuer Führung: „Wir haben viel vor“
Die Fulde und Mende Fahrzeugtechnik GmbH hat den Erfurter Kfz- und Reifenservicebetrieb Autoservice Kalkreiße e. K. zum 1. Oktober 2026 übernommen. Die Brüder Christian Fulde (54) und Andreas Mende (58) führen den Betrieb seitdem gemeinsam unter der Marke Premio Reifen + Autoservice weiter.
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