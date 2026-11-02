Premio in Erfurt unter neuer Führung: „Wir haben viel vor“

Die neue Doppelspitze in Erfurt v. l.: Christian Fulde, Premio-Gebietsmanager Stefan Bein, Andreas Mende (Bild: Premio) Premio Reifen + Autoservice, Fulde und Mende Fahrzeugtechnik GmbH

Die Fulde und Mende Fahrzeugtechnik GmbH hat den Erfurter Kfz- und Reifenservicebetrieb Autoservice Kalkreiße e. K. zum 1. Oktober 2026 übernommen. Die Brüder Christian Fulde (54) und Andreas Mende (58) führen den Betrieb seitdem gemeinsam unter der Marke Premio Reifen + Autoservice weiter.

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