„Ein differenziertes Angebot“, das den Unterschied macht

Eigen- und Exklusivmarken spielen gerade im Großhandel eine wichtige Rolle, helfen aber auch Einzelhändlern dabei, sich vom Wettbewerb abzusetzen, sich hier ein stückweit unabhängig zu machen und Erträge stabil zu halten. Welche Vorteile sich daraus noch ergeben, das beantwortet Philip Hülswitt, Chief Sales Officer (CSO) bei Best4Tires, im NRZ-Interview und betont dabei insbesondere die Bedeutung, die die Langfristigkeit der Beziehung zwischen dem Großhändler, dem Lieferanten der Eigen- und Exklusivmarke sowie dem Kunden im Reifenhandel und unter den Kfz-Werkstattbetreibern für den gemeinsamen Erfolg hat.

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