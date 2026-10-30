Sensata Technologies macht Enrico Manuele zum neuen Aftermarket-Verantwortlichen

Sensata Technologies hat Enrico Manuele zum Vice President and General Manager Global Aftermarket ernannt; er wechselt von Robert Bosch Mobility Aftermarket zum US-amerikanischen Anbieter von RDK-Systemen (Schrader) und Kollisionsvermeidungslösungen mit Sitz in Troy (Michigan). Manuele bringe eine 30-jährige Branchenerfahrung mit Führungspositionen in Europa und Nordamerika mit.

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