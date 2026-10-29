Guizhou Tyre drückt beim Marokko-Werk aufs Gas – Erste Lieferungen bereits 2027

Gestern fand im marokkanischen Tanger der erste Spatenstich zur Errichtung des neuen Guizhou-Tyre-Reifenwerkes statt, in dem Hersteller aus China in Entwicklungsphase eins rund sechs Millionen Pkw-Reifen produzieren will (Bild: Tyres & Accessories/Chris Anthony)

Nur wenige Monate, nachdem Guizhou Tyre den Bau einer Pkw-Reifenfabrik in Marokko angekündigt hatte, fand vor Ort gestern nun der erste Spatenstich zu deren Errichtung statt. Es sei „kein Zufall, dass wir dieses Land für die nächste Etappe unseres globalen Wachstums ausgewählt haben“, betonte dazu Guizhou-Tyre-Chairman Huang Gege, wolle man doch „eine der modernsten, intelligentesten und effizientesten Reifenfabriken der Welt errichten“.

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1 Antwort
  1. Johannes says:

    Natürlich ist es kein Zufall, es ist bewusst so gemacht, weil die Chinesen dadurch Zölle umgehen können, weil ja nicht „Made in China“. So können sie weiterhin den europäischen Markt mit billigen Produkten überfluten. Hoffentlich merken die europäischen Hersteller bald, dass andere Regeln her müssen, dass z.B. nachhaltige und in Europa gewonnene Rohstoffe – wie grüner Stahl – gezwungenermaßen in den Produkten sein müssen, damit sie überhaupt in Europa verkauft werden dürfen.

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