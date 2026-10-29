Guizhou Tyre drückt beim Marokko-Werk aufs Gas – Erste Lieferungen bereits 2027

Nur wenige Monate, nachdem Guizhou Tyre den Bau einer Pkw-Reifenfabrik in Marokko angekündigt hatte, fand vor Ort gestern nun der erste Spatenstich zu deren Errichtung statt. Es sei „kein Zufall, dass wir dieses Land für die nächste Etappe unseres globalen Wachstums ausgewählt haben“, betonte dazu Guizhou-Tyre-Chairman Huang Gege, wolle man doch „eine der modernsten, intelligentesten und effizientesten Reifenfabriken der Welt errichten“.

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