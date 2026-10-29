https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Gestern-fand-im-marokkanischen-Tanger-der-erste-Spatenstich-zur-Errichtung-des-neuen-Guizhou-Tyre-Reifenwerkes-statt.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-29 10:31:252026-10-29 10:31:25Guizhou Tyre drückt beim Marokko-Werk aufs Gas – Erste Lieferungen bereits 2027
Guizhou Tyre drückt beim Marokko-Werk aufs Gas – Erste Lieferungen bereits 2027
Nur wenige Monate, nachdem Guizhou Tyre den Bau einer Pkw-Reifenfabrik in Marokko angekündigt hatte, fand vor Ort gestern nun der erste Spatenstich zu deren Errichtung statt. Es sei „kein Zufall, dass wir dieses Land für die nächste Etappe unseres globalen Wachstums ausgewählt haben“, betonte dazu Guizhou-Tyre-Chairman Huang Gege, wolle man doch „eine der modernsten, intelligentesten und effizientesten Reifenfabriken der Welt errichten“.
Natürlich ist es kein Zufall, es ist bewusst so gemacht, weil die Chinesen dadurch Zölle umgehen können, weil ja nicht „Made in China“. So können sie weiterhin den europäischen Markt mit billigen Produkten überfluten. Hoffentlich merken die europäischen Hersteller bald, dass andere Regeln her müssen, dass z.B. nachhaltige und in Europa gewonnene Rohstoffe – wie grüner Stahl – gezwungenermaßen in den Produkten sein müssen, damit sie überhaupt in Europa verkauft werden dürfen.