Falken steigt als ErstausrÃ¼ster bei Audi ins Premiumsegment ein

Falken weitet seine ErstausrÃ¼stungspartnerschaft mit Audi noch einmal aus und steigt damit gleichzeitig ins Premiumsegment der IngolstÃ¤dter ein. Wie es in einer Mitteilung von Dunlop Tyre Europe mit Sitz in Offenbach am Main heiÃŸt, liefere man kÃ¼nftig Sommerreifen des Typs Falken Azenis FK520 mit R0-Markierung fÃ¼r den Audi Q7 sowie den neuen Audi Q9, der in den kommenden Wochen eingefÃ¼hrt werden soll; beide Modelle werden im Audi-Werk im slowakischen Bratislava hergestellt. Wie es dazu weiter heiÃŸt, gehe es dabei um Lieferungen des Falken-UHP-Reifens in den GrÃ¶ÃŸen 275/50 R20 113Y XL, 285/45 R21 113Y XL sowie 285/40 R22 110Y XL. Falken stÃ¤rke damit seine Position als ErstausrÃ¼ster von Premiumfahrzeugen deutlich. Christian Stolting, OE Sales Director bei der Dunlop Tyre Europe GmbH, die â€“ neben Dunlop â€“ auch Reifen der Marke Falken in Europa vertreibt, betonte: â€žFÃ¼r unser ErstausrÃ¼stungsgeschÃ¤ft ist es ein wichtiger Schritt, den Q7 und den Q9 â€“ zwei fÃ¼r Audi Ã¤uÃŸerst wichtige Modelle â€“ serienmÃ¤ÃŸig mit dem Falken Azenis FK520 (R0) auszustatten. Die Wahl unserer Reifen fÃ¼r diese Audi-Modelle spiegelt das Vertrauen in die Leistung und QualitÃ¤t von Falken in diesem Segment wider.â€œ