JK Tyre übertrifft seine Nachhaltigkeitsziele – Bericht erschienen

JK Tyre & Industries hat seinen sechsten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Darin beschreibt der aus Indien stammende und nach Europa strebende Reifenhersteller die Schwerpunkte des Unternehmens in Bezug auf seine ESG-Prioritäten und stellt außerdem die entsprechenden Maßnahmen und Leistungen vor „und verdeutlicht, wie Nachhaltigkeit in den Betriebsabläufen, der Wertschöpfungskette und der Einbindung von Stakeholdern verankert ist“. Der Bericht ist nach dem 5P-Rahmenkonzept – die fünf Ps stehen für People, Planet, Process, Product und Prosperity, auf Deutsch: Menschen, Planet, Prozess, Produkt und Wohlstand – gegliedert und fasst die wichtigsten Angaben und Fortschritte zusammen, die die Nachhaltigkeitsagenda von JK Tyre & Industries prägen. Eine der zentralen Aussagen in dem jüngsten Bericht: Der Reifenhersteller habe sein Ziel, die CO 2 -Emissionsintensität bis 2030 um 50 Prozent zu senken, bereits im Geschäftsjahr 2025/26 vorzeitig übertroffen und „damit einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zur Nachhaltigkeit erreicht“.