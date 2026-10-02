Hans-Josef Weck verstorben

Anfang September ist mit Hans-Josef Weck ein langjähriger Fahrensmann der Reifenbranche im Alter von 66 Jahren verstorben. Vielen in der Branche dürften seinen Namen vor allem mit der CaMoDo Automotive AG in Verbindung bringen, die hinter den B2B-Plattformen Tyre100 in Deutschland und Österreich sowie ihren Ablegern in Frankreich (Pneus100), Italien (Pneumatici100) und Spanien (Neumaticos100) steht. Nach der CoMoDo-Gründung 2004 und dem Tyre100-Start in Deutschland hatte der – wie es rückblickend heißt – „explosionsartige, andauernde Erfolg“ der Plattform für Reifen, Felgen und Kfz-Teile das Unternehmen bewogen, 2005 in Richtung unseres im Süden angrenzenden Nachbarlandes zu expandieren, bevor 2011 der Schritt nach Frankreich folgte sowie 2015 und 2018 solche dann auch nach Südeuropa bzw. nach Italien respektive Spanien gemacht wurden. Zeichnete sich ein Vorstandswechsel bei der CaMoDo Automotive AG bereits vor rund sechs Jahren ab, hat zwischenzeitlich Alexander Schnitzler diese Aufgabe dort übernommen.