Pewag erweitert seine Eco-Line um Netzkette Uninet Plus für professionelle Anwender

Im vergangenen Jahr hatte Pewag, einer der ältesten Kettenhersteller der Welt, seine Eco-Line eingeführt. Nun hat der aus Österreich stammende Anbieter das Sortiment der Produktlinie ergänzt und stellt entsprechend Uninet Plus vor. Die 8,2-Millimeter-Netzkette eigne sich Pewag zufolge „hervorragend für den Einsatz auf Traktoren und Baumaschinen“, bei denen sie „besonders auf schneebedeckten sowie matschigen Untergründen“ überzeugen soll. Dank zusätzlicher Verschleißelemente biete die Uninet Plus „eine erhöhte Lebensdauer selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen“, verspricht der Hersteller und ergänzt: „Der spezielle Netzaufbau sorgt vor allem auf Schnee und Matsch für hervorragende Selbstreinigungseigenschaften und unterstützt so eine konstant hohe Traktionsleistung. Gleichzeitig erleichtert die gewichtsoptimierte Konstruktion die Montage.“

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