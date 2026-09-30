Wheelworld-Marke 2DRV stellt Neuheit WH48 mit „Premiumanspruch“ vor

Wheelworld stellt mit WH48 ein neues Leichtmetallrad seiner Marke 2DRV vor, das voraussichtlich ab dem Frühjahr im Handel verfügbar sein wird. Das neue WH48-Design vereine dem Hersteller zufolge „modernes Felgendesign mit sportlicher Dynamik“ und soll „neue Maßstäbe in Sachen Optik und Performance“ setzen.

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