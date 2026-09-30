Wheelworld-Marke 2DRV stellt Neuheit WH48 mit „Premiumanspruch“ vor

Das neue Leichtmetallrad WH48 der Wheelworld-Marke 2DRV wird voraussichtlich ab dem Frühjahr in vier Farbausführungen und Größen von 19 bis 23 Zoll im Handel verfügbar sein (Bilder: Wheelworld)

Wheelworld stellt mit WH48 ein neues Leichtmetallrad seiner Marke 2DRV vor, das voraussichtlich ab dem Frühjahr im Handel verfügbar sein wird. Das neue WH48-Design vereine dem Hersteller zufolge „modernes Felgendesign mit sportlicher Dynamik“ und soll „neue Maßstäbe in Sachen Optik und Performance“ setzen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert