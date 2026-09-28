https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/09/Vipal-Rubber-stellt-mit-dem-VT290-ein-neues-wintertaugliches-Laufflaechenprofil-fuer-die-Runderneuerung-von-Antriebsachsreifen-vor.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-09-28 10:20:442026-09-28 10:20:44Neues Antriebsachsreifenprofil VT290 von Vipal Rubber für den gemischten Einsatz ist da
Neues Antriebsachsreifenprofil VT290 von Vipal Rubber für den gemischten Einsatz ist da
Vipal Rubber stellt ein neues Laufflächenprofil vor, das für die Runderneuerung von Antriebsachsreifen im Fern- und im Regionalverkehr entwickelt wurde. Wie dazu der aus Brasilien stammende Anbieter von Reifenrunderneuerungs- und Reparaturmaterialien erklärt, sei der VT290 genannte Laufstreifen in den Größen 240, 250, 260, 270 und 280 Millimeter erhältlich, decke insofern verschiedene Reifengrößen für den gewerblichen Transport ab und sei folglich „eine vielseitige Lösung für Runderneuerer, Händler, Flottenbetreiber und Lkw-Fahrer“.
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