Pirelli schafft sein Corporate General Management wieder ab – Tanzi geht

Nach einer knapp zweijährigen Unterbrechung trug Francesco Tanzi seit 2023 bei Pirelli Verantwortung für das Corporate General Management. Vorgestern nun hat das Board of Directors „mit sofortiger Wirkung“ beschlossen, diese Funktion aus dem Organigramm des Unternehmens zu streichen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, werde der Vertrag mit Francesco Tanzi damit zum 31. Dezember dieses Jahres enden. Der bisherige Corporate General Manager unterliege darüber hinaus einem Wettbewerbsausschluss für zwei Jahre, bleibe dem Reifenhersteller in dieser Zeit aber in beratender Funktion erhalten.