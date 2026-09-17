JK Tyre unterstreicht „Position auf den internationalen Märkten“

Dieser Tage findet die Bauma Conexpo India nahe Neu-Delhi statt. Mit dabei: JK Tyre & Industries. Wie Anshuman Singhania, Managing Director des indischen Herstellers, vor Ort betonte, gewännen „die Infrastrukturentwicklung, die Bergbauaktivitäten und die industrielle Expansion auf den weltweiten Märkten weiter an Dynamik“, weswegen auch die Nachfrage nach entsprechenden Reifen und Lösungen „deutlich ansteige“. Singhania weiter: „Wir bei JK Tyre setzen alles daran, unsere technologische Kompetenz und unser tiefes Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden zu nutzen, um Produkte zu liefern, die auf unterschiedlichste Einsatzbedingungen auf der ganzen Welt abgestimmt sind.“ Auf der Bauma in Indien zeigt JK Tyre & Industries eine neue Generation an OTR-Reifen, mit der der Hersteller seinen Fokus „auf Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit“ unterstreichen und gleichzeitig seine „Position auf den internationalen Märkten“ stärken wolle. Zu den auf der Messe gezeigten Reifen gehört auch das Profil JDO XD in 12,00R20 für kleine Muldenkipper. Die Bauma Conexpo India endet morgen.