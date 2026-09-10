Ruud Spuijbroek ist verstorben

Anfang September ist Ruud Spuijbroek verstorben. Von 2005 bis 2017 war er Generalsekretär des europäischen Runderneuererverbandes BIPAVER (Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatiques) parallel zu seiner Rolle als Geschäftsführer des niederländischen Branchenverbandes für Reifen und Räder VACO. Mit seinem Ausscheiden dort und den Wechsel in den Ruhestand legte er auch sein Amt als BIPAVER-Generalsekretär nieder. Spuijbroek habe während seiner zwölfjährigen, engagierten Tätigkeit bei dem Runderneuererverband maßgeblich dazu beigetragen, diesen zu der anerkannten europäischen Branchenvertretung zu machen, die sie heute ist, wird sein Wirken in einem entsprechenden Nachruf gewürdigt. Dank seines Engagements, seines umfassenden Fachwissens und seiner tiefen Überzeugung von der Bedeutung der Runderneuerung habe er der Branche in Brüssel Gehör verschafft, wie noch ergänzt wird. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Ruuds Familie, seinen Freunden und ehemaligen Kollegen“, so der derzeitige BIPAVER Generalsekretär Yorick M. Lowin, der gleichzeitig auch Geschäftsführer des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) ist. In der europäischen Runderneuerungsbranche werde Spuijbroek als herzlicher, zugänglicher und hochgeschätzter Kollege und Freund in Erinnerung bleiben.