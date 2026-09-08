Steinexpo-Veranstalter zählen gutes Besucher- und besseres Ausstellerplus

Die Veranstalter der Steinexpo ziehen eine positive Bilanz. Europas größte Steinbruch-Demonstrationsmesse habe vergangene Woche an ihren vier Messetagen immerhin 62.965 Besucher in Europas größten Basaltsteinbruch gelockt, den die Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG (MHI) im hessischen Nieder-Ofleiden, einem Stadtteil von Homberg (Ohm), betreibt und der traditionell als geschätzter, weil authentischer Messeschauplatz dient. Vor drei Jahren waren dies noch 61.700 Besucher, was folglich einem Plus von zwei Prozent auf Besucherseite entspricht. Allein der erste Messetag habe mit „13.500 Besuchern ein deutliches Ausrufezeichen auf 2023er-Niveau“ gesetzt, so die Veranstalter.

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