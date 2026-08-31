Vansports.de nimmt sich Roadstar XT von Pössl vor – Offroadlook

Vansports.de ist eine Marke der Heinz Hartmann GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Neuss hat sich auf technische und optische Individualisierungen kleiner und mittelgroßer Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge spezialisiert. Nun hat man sich dort den Mercedes-Benz Sprinter 4×4 der Baureihe 907 vorgenommen – zuvor von Pössl zum Roadstar XT umgebaut – und „dem knapp sechs Meter langen Reisemobil einen noch markanteren Offroadlook“ verpasst. Der markante Auftritt, den etwa der neue Frontbügel aus mattschwarz beschichtetem Edelstahl zusammen mit den Kotflügelverbreiterungen erzeuge, werde Vansports.de zufolge durch die brandneuen Dotz-4×4-Felgen vom Typ Outland Black in 8,0×18 Zoll komplettiert. Auf dem Umbau aufgezogen sind Grabber-AT3-Reifen von General Tire in 255/55 R18, „die dem Offroadreisemobil auch auf losem oder matschigem Untergrund reichlich Traktion und sicheren Seitenhalt verleihen“ sollen. Wie es dazu abschließend aus Neuss heißt, passten die verbauten Vansports.de-Upgrades auch zu weiteren Mercedes-Benz-Sprinter-Modellen der Baureihe 907 – unabhängig davon, ob diese mit Heck- oder Allradantrieb unterwegs sind.