Shandong Linglong empfängt Real-Madrid-Legende Roberto Carlos in Zhaoyuan

Seit zwei Jahren ist Shandong Linglong einer der Global Partner von Real Madrid. Mitte August nun besuchte Fußballlegende Roberto Carlos in seiner Funktion als offizieller Botschafter des spanischen Fußball-Rekordmeisters die Konzernzentrale des Reifenherstellers in Zhaoyuan (Shandong-Provinz), wo sich auch dessen Stammwerk befindet, und traf sich dort mit hochrangigen Unternehmensvertretern sowie deren Kunden und Partnern. Bei seinem Besuch in Zhaoyuan habe sich Carlos, der elf Jahre für Real Madrid gespielt und 2012 seine Profikarriere beendet hatte, die Produktion, das F&E-Zentrum sowie die konzerneigene Teststrecke präsentieren lassen und gemeint: „Das alles ist beeindruckender und professioneller, als ich es mir vorgestellt hatte.“ Außerdem nutzte der Real-Madrid-Botschafter die Gelegenheit zu einer Podiumsdiskussion mit Linglong-Tire-Chairman Wang Feng sowie CEO und President Ling-Kun „Andy“ Zhou.