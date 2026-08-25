Schwäche im Kerngeschäft – Titan International legt Halbjahresbericht vor

Titan International konnte seine Geschäftskennzahlen im ersten Halbjahr des neuen Jahres verbessern. Wie der US-amerikanische Landwirtschaftsreifen- und -räderhersteller mitteilt, stiegen die Umsätze von Januar bis einschließlich Juni konzernweit um vier Prozent, während gleichzeitig das Betriebsergebnis ein Plus von 6,1 Prozent erfuhr. Daraus errechnet sich folglich ein Margenplus von 0,3 Prozentpunkte auf jetzt 14,8 Prozent. Unterdessen zeigte das Unternehmen eine gewisse Schwäche in seinem eigentlichen Kerngeschäft, was sich in rückläufigen Umsätzen, Erträgen und Renditen der Sparte Agricultural zeigte. Wie Titan International dazu erklärt, sei diese Entwicklung durch geringere Absätze, vornehmlich in Amerika, und dem daraus resultierenden Rückgang der Fixkostenhebelwirkung sowie durch höhere Materialkosten zu erklären. Diese Effekte habe das Unternehmen aber durch eine starke Entwicklung gerade der Sparte Consumer ausgleichen können, die hauptsächlich aus dem Geschäft der 2024 übernommenen Carlstar Group besteht.

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