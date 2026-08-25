Neuer Continental-Konzeptreifen enthält allein 43 Prozent recycelter Rohstoffe

Der Reifen, den Continental für das EU-Kreislaufwirtschaftsprojekt ZEvRA hergestellt hat, besteht zu rund 43 Prozent aus recycelten Materialien und verdeutlicht damit das Potenzial einer stärker zirkulären Reifenproduktion (Bild: Continental)

Im Rahmen des EU-Projekts ZEvRA hat Continental einen Konzeptreifen entwickelt, der zu rund 43 Prozent aus recycelten Materialien besteht. Der Konzeptreifen verdeutliche dem Hersteller zufolge „das Potenzial innovativer Materialansätze“ und zeige zugleich, „dass für die Skalierung von Recyclingtechnologien im industriellen Maßstab verlässliche Rahmenbedingungen erforderlich“ seien.

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