https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Der-Reifen-den-Continental-fuer-das-Projekt-ZEvRA-hergestellt-hat-besteht-zu-rund-43-Prozent-aus-recycelten-Materialien.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-25 11:32:592026-08-25 11:32:59Neuer Continental-Konzeptreifen enthält allein 43 Prozent recycelter Rohstoffe
Neuer Continental-Konzeptreifen enthält allein 43 Prozent recycelter Rohstoffe
Im Rahmen des EU-Projekts ZEvRA hat Continental einen Konzeptreifen entwickelt, der zu rund 43 Prozent aus recycelten Materialien besteht. Der Konzeptreifen verdeutliche dem Hersteller zufolge „das Potenzial innovativer Materialansätze“ und zeige zugleich, „dass für die Skalierung von Recyclingtechnologien im industriellen Maßstab verlässliche Rahmenbedingungen erforderlich“ seien.
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