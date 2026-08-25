Neuer Continental-Konzeptreifen enthält allein 43 Prozent recycelter Rohstoffe

Im Rahmen des EU-Projekts ZEvRA hat Continental einen Konzeptreifen entwickelt, der zu rund 43 Prozent aus recycelten Materialien besteht. Der Konzeptreifen verdeutliche dem Hersteller zufolge „das Potenzial innovativer Materialansätze“ und zeige zugleich, „dass für die Skalierung von Recyclingtechnologien im industriellen Maßstab verlässliche Rahmenbedingungen erforderlich“ seien.

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