Zhongce Rubber Group verliert leicht an Profitabilität – Besseres Ergebnis

Die Zhongce Rubber Group hat ihren jüngsten Halbjahresbericht veröffentlicht. Wie der aus China stammende Hersteller etwa von Reifen der Marken Westlake und Goodride darin schreibt, habe man von Januar bis einschließlich Juni seine Umsätze um 7,4 Prozent auf jetzt 23,47 Milliarden Yuan (2,99 Milliarden Euro) steigern können. Auch das Ergebnis vor Steuern entwickelte sich positiv, wenn auch geringer als die Umsätze: Dem Bericht zufolge stehen hier am Ende des Halbjahres 2,57 Milliarden Yuan (328 Millionen Euro), was einem Plus von 4,5 Prozent sowie einer Marge von 11,0 Prozent (Vergleichshalbjahr: 11,3 Prozent) entspricht. Der Nettogewinn wiederum stieg im Berichtszeitraum um 5,1 Prozent auf 2,44 Milliarden Yuan (311 Millionen Euro).