https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Die-neue-Traction-Bull-Bloc-Lithium-Serie-kombiniert-hoechste-Leistungsfaehigkeit-mit-kompakter-Bauweise-und-geringem-Gewichtl.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-20 13:33:302026-08-20 13:33:30Banner erweitert Sortiment um Batterien für Deep-Cycle-Anwendungen
Banner erweitert Sortiment um Batterien für Deep-Cycle-Anwendungen
Der Bedarf an leistungsfähigen, zuverlässigen Energiespeichern für mobile und autarke Systeme wächst – Banner reagiert darauf mit der Einführung der neuen Traction-Bull-Bloc-Lithium-Serie. Fünf Zwölf-Volt-Modelle auf Basis der Lithium-Eisenphosphat-Technologie erweitern das Portfolio des österreichischen Batterieherstellers um eine als maßgeschneidert beschriebene Lösung für Deep-Cycle-Anwendungen, also für den dauerhaften Einsatz einer Batterie als kontinuierliche Stromquelle.
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