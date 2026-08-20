Banner erweitert Sortiment um Batterien für Deep-Cycle-Anwendungen

Der Bedarf an leistungsfähigen, zuverlässigen Energiespeichern für mobile und autarke Systeme wächst – Banner reagiert darauf mit der Einführung der neuen Traction-Bull-Bloc-Lithium-Serie. Fünf Zwölf-Volt-Modelle auf Basis der Lithium-Eisenphosphat-Technologie erweitern das Portfolio des österreichischen Batterieherstellers um eine als maßgeschneidert beschriebene Lösung für Deep-Cycle-Anwendungen, also für den dauerhaften Einsatz einer Batterie als kontinuierliche Stromquelle.

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