Recherchenetz Follow the Money nimmt sich Euromasters Preisgebaren vor

Aktuellen Veröffentlichungen des niederländischen Recherchenetzwerks Follow the Money (FTM) zufolge sieht Michelin sich mit Anschuldigungen konfrontiert, Euromaster werbe „Kunden mit extrem niedrigen Preisen von der Konkurrenz ab“, wobei die Handelstochter des Herstellers selbst hohe Verluste in vielen europäischen Ländern verzeichne. In dem Beitrag, in dem es zumeist um die Aktivitäten Euromasters in den Niederlanden geht, wo die Handelstochter FTM zufolge seit 2017 Fehlbeträge von durchschnittlich 8,5 Millionen Euro im Jahr verzeichnet hat, wird auch der deutsche Markt kurz erwähnt: Hierzulande habe Euromaster ebenfalls „wiederholt schwere Verluste gemeldet“.

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