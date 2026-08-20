Kabat Tyre rückt brandneue Radialreifen in den Fokus

Kabat Tyre zählt zu den führenden Herstellern weltweit – bei Schläuchen und anderen Gummiprodukten. Das polnische Unternehmen positioniert sich allerdings zunehmend auf dem Markt in Europa auch als Hersteller von Reifen für die Landwirtschaft und seit einem guten halben Jahr vor allem als Hersteller von entsprechenden Radialreifen. Die ersten Produkte hatte Kabat im vergangenen Herbst bereits auf der Agritechnica in Hannover präsentiert und stellte sie nun auch in den Mittelpunkt der Präsenz auf der Tire Cologne. Wo es allerdings auch noch um etwas anderes ging: das Netzwerken, wie Unternehmensgründer und -präsident Andrzej Kabat erläuterte.

Dieser Beitrag ist außerdem in der Juli-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG erschienen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.