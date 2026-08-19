17 Jahre Schwarzgelb: Hankook und BVB verlängern ihre Partnerschaft

Hankook hat seinen Sponsoring- und Ausrüstervertrag als „BVB Champion Partner“ um zwei weitere Spielzeiten verlängert und startet damit Ende des Monats in die 18. gemeinsame Bundesliga-Saison; seit 2009 ist der Reifenhersteller bereits beim BVB engagiert. Auch künftig bleibt Hankook folglich im größten Fußballstadion Deutschlands präsent – mit 240 Metern LED-Bande, exklusiven Motiven unmittelbar vor dem Anpfiff sowie auf den Mannschaftsbussen. Exklusiv für den BVB wurden die Reifen dabei mit weißem Hankook-Schriftzug versehen; ab dem Saisonauftakt rollen die Mannschaftsbusse damit durch die Spielzeit. Für Fans bleiben zudem Gewinnspiele und Aktivierungen fester Bestandteil der Partnerschaft.

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