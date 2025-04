Magna Tyres Group ernennt Hein de Wind zum Chief Commercial Officer

Die Magna Tyres Group hat Hein de Wind zum Chief Commercial Officer ernannt. Wie der OTR-Reifenanbieter erklärt, trage der neue CCO Verantwortung „für die Gestaltung und Umsetzung der globalen Geschäftsstrategie, die Beschleunigung des Unternehmenswachstums und die Stärkung der Kundenbeziehungen in allen Regionen“. Hein de Wind bringe einen großen Erfahrungsschatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in diese Funktion ein. Er kam 2012 zur Magna Tyres Group und habe dort seither „die internationale Expansion und den kommerziellen Erfolg des Unternehmens entscheidend vorangetrieben“, heißt es dazu aus dem niederländischen Waalwijk vom Sitz des Unternehmens. Unter de Winds Führung habe sich Magna Tyres etwa erfolgreich auf den Märkten Südafrika oder Australien etablieren können, dabei habe sich seine „strategische Vision und seine Hands-on-Herangehensweise“ als zielführend erwiesen.

Link to: Wachstum bei OTR-/Nfz-Reifenreparaturen im EMEA-Markt angestrebt Link to: Wachstum bei OTR-/Nfz-Reifenreparaturen im EMEA-Markt angestrebt

Link to: Service Value und F.A.Z.-Institut zeichnen Reifen- und -großhändler aus Link to: Service Value und F.A.Z.-Institut zeichnen Reifen- und -großhändler aus