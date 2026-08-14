Alzura nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert – „Klares Bekenntnis“

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Alzura hat zwei wichtige ISO-Zertifizierungen erhalten, die laut CEO und Gründer Michael Saitow „unser klares Bekenntnis zu Informationssicherheit und Qualität unterstreichen“ (Bild: Alzura)

Der TÜV Rheinland hat die Alzura AG nach den internationalen Normen ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Beide Zertifikate sind drei Jahre gültig, ihre kontinuierliche Einhaltung werden im Rahmen jährlicher Überwachungsaudits geprüft. Mit der Kombination beider Zertifizierungen könne Alzura „ein starkes Zeichen für Qualität und Sicherheit“ setzen und sich „als verlässlicher, zukunftsorientierter Technologiepartner für die Automotivebranche“ positionieren, heißt es dazu aus Kaiserslautern vom Sitz des Unternehmens.

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