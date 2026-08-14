https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Alzura-hat-zwei-wichtige-ISO-Zertifizierungen-erhalten-die-laut-Michael-Saitow-unser-klares-Bekenntnis-zu-Informationssicherheit-und-Qualitaet-unterstreichen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-14 11:24:502026-08-14 11:24:50Alzura nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert – „Klares Bekenntnis“
Alzura nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert – „Klares Bekenntnis“
Der TÜV Rheinland hat die Alzura AG nach den internationalen Normen ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert. Beide Zertifikate sind drei Jahre gültig, ihre kontinuierliche Einhaltung werden im Rahmen jährlicher Überwachungsaudits geprüft. Mit der Kombination beider Zertifizierungen könne Alzura „ein starkes Zeichen für Qualität und Sicherheit“ setzen und sich „als verlässlicher, zukunftsorientierter Technologiepartner für die Automotivebranche“ positionieren, heißt es dazu aus Kaiserslautern vom Sitz des Unternehmens.
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