Toyo Tires bei Leichtathletik-Europameisterschaften als Sponsor präsent

Seit 2018 engagiert sich Toyo Tires schon bei den Veranstaltungen des Europäischen Leichtathletikverbands EAA (European Athletics Association). So ist der aus Japan stammende Reifenhersteller auch bei den noch bis Sonntag im englischen Birmingham stattfindenden Leichtathletik-Europameisterschaften als Sponsor präsent. Während der insgesamt sieben Veranstaltungstage erziele Toyo Tires „eine hohe Sichtbarkeit entlang der Laufbahn und in den technischen Disziplinen. Großformatige LED-Banden sowie fest installierte Logoflächen an den Bereichen für Weitsprung, Hochsprung, Hammerwurf und Kugelstoßen rücken die Marke in den Fokus“. Auch bei den TV-Interviews sei das Toyo-Tires-Logo auf der Interview-Rückwand präsent. Die Leichtathletik-Europameisterschaften werden über Fernsehen und Social Media europaweit begleitet. Damit erreicht das Sponsoring sowohl die Fans im Stadion als auch ein breites internationales Publikum.