Toyo Tires steigert Reifenrenditen noch einmal deutlich – Quartalsbericht

Die Toyo Tire Corporation hat jetzt ihren Quartalsbericht vorgelegt, in dem der Hersteller gleich an mehreren Stellen „Zahlen auf Rekordniveau“ hat, wie es dort heißt. Dabei geht es indes ausnahmslos um die Ertragskennzahlen, gaben doch die Umsätze in dem Berichtszeitraum mit einem Minus von 1,2 Prozent leicht nach. Seinen operativen Gewinn allerdings konnte der japanische Hersteller gleich um 78,2 Prozent steigern, sodass sich auch die Umsatzrendite ähnlich deutlich entwickelte: nach bereits guten 11,3 Prozent im Vorjahresquartal waren es im aktuellen Auftaktquartal bereits 20,4 Prozent. Das Geschäft mit Reifen lief unterdessen sogar noch einmal profitabler ab, sodass Toyo Tires hier eine Umsatzrendite von 22 Prozent errechnete (Vorjahr: 12,4 Prozent). Wie der Hersteller selbst berichtet, habe man sehr von verringerten Transportkosten für Überseecontainer, vorteilhaften Wechselkursentwicklungen und erfolgreichen Handelsaktivierungen profitieren können.

