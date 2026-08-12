Hankook wird auf Dauer immer profitabler – Quartalsbericht

Hankook dokumentiert mit seinem jüngsten Quartalsbericht, dass die Premiumstrategie Früchte trägt; der Hersteller wird dauerhaft immer profitabler (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Hankook Tire & Technology hat im zweiten Quartal des laufenden Jahres eine starke Entwicklung vollzogen. Nicht nur, dass der aus Südkorea stammende Hersteller seine Umsätze um 11,8 Prozent auf 2,81 Billionen Won (1,7 Milliarden Euro) steigern konnte und damit einen neuen Quartalsrekord aufstellte. Er konnte gleichzeitig auch seinen Betriebsgewinn noch einmal um knapp 40 Prozent steigern, sodass sich für das Berichtsquartal nun eine Umsatzrendite von 17,2 Prozent errechnet.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert