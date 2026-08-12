Hankook wird auf Dauer immer profitabler – Quartalsbericht

Hankook Tire & Technology hat im zweiten Quartal des laufenden Jahres eine starke Entwicklung vollzogen. Nicht nur, dass der aus Südkorea stammende Hersteller seine Umsätze um 11,8 Prozent auf 2,81 Billionen Won (1,7 Milliarden Euro) steigern konnte und damit einen neuen Quartalsrekord aufstellte. Er konnte gleichzeitig auch seinen Betriebsgewinn noch einmal um knapp 40 Prozent steigern, sodass sich für das Berichtsquartal nun eine Umsatzrendite von 17,2 Prozent errechnet.

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