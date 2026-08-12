https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/08/Hankook-dokumentiert-mit-seinem-juengsten-Quartalsbericht-dass-die-Premiumstrategie-Fruechte-traegt.webp 1423 1896 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-08-12 09:21:432026-08-12 09:21:43Hankook wird auf Dauer immer profitabler – Quartalsbericht
Hankook wird auf Dauer immer profitabler – Quartalsbericht
Hankook Tire & Technology hat im zweiten Quartal des laufenden Jahres eine starke Entwicklung vollzogen. Nicht nur, dass der aus Südkorea stammende Hersteller seine Umsätze um 11,8 Prozent auf 2,81 Billionen Won (1,7 Milliarden Euro) steigern konnte und damit einen neuen Quartalsrekord aufstellte. Er konnte gleichzeitig auch seinen Betriebsgewinn noch einmal um knapp 40 Prozent steigern, sodass sich für das Berichtsquartal nun eine Umsatzrendite von 17,2 Prozent errechnet.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!