Yokohama Rubber schließt zu den profitabelsten Unternehmen der Reifenbranche auf

Yokohama Rubber kommt stark ins neue Geschäftsjahr. Nachdem der japanische Reifenhersteller für das erste Quartal noch einem Umsatzrendite von 14,6 Prozent melden konnte, stehen an der entsprechenden Stelle im jetzt veröffentlichen Halbjahresbericht sogar 15 Prozent – ein neuer Rekord. Damit ist klar: Yokohama Rubber zählt mittlerweile zu den profitabelsten Unternehmen der Reifenbranche. Eine dermaßen positive Entwicklung der Geschäftsergebnisse muss Yokohama Rubber nun sogar mit einer deutlich nach oben angepassten Jahresprognose begegnen. Ein genauere Blick in das veröffentlichte Zahlenwerk zeigt, dass sich der Hersteller dabei in keinem seiner Geschäftsfelder nennenswerte Abweichungen von diesem Positivtrend leistete. Mehr noch: Gerade mit Reifen konnte Yokohama Rubber seine Erträge um 57,2 Prozent und damit seine Umsatzrendite um 4,5 Prozentpunkte auf jetzt 15,3 Prozent steigern. Wie es dazu heißt, sei es im ersten Halbjahr gelungen, Stärken der bestehenden Geschäftsbereiche zu nutzen und neue Wertpotenziale zu erschließen, so wie dies auch der mittelfristige Managementplan „Yokohama Transformation 2026“ (YX2026) vorsieht.

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