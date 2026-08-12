Wegmann Automotive startet mit neuer „DriveUp“-Ausgabe in die Herbst-/Wintersaison

Die Saison steht vor der Tür und mit ihr auch die neue Ausgabe des Saisonmagazins „DriveUp“ von Wegmann Automotive. Das Magazin soll Werkstattleitern und Fachbetrieben praxisnahe Tipps und Infos zu Produkt-Highlights zur Unterstützung liefern, „um die bevorstehende Saison effizient und stressfrei zu meistern“, heißt es dazu aus Veitshöchheim bei Würzburg, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Im neuen „DriveUp“ ebenfalls enthalten: ein Vergleich von „Zink versus Stahl“. Das Redaktionsteam habe im Labor von Wegmann Automotive geklärt, „warum billige Auswuchtgewichte teure Felgen angreifen können und worauf es bei Material und Beschichtung wirklich ankommt“. Eine digitale Version der Veröffentlichung steht hier auf der Internetseite des Anbieters zum Download bereit.