Wegmann Automotive und BPW Aftermarket Group legen „Nutzfahrzeuge“ auf

Wenn es um Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und maximale Einsatzzeiten von Nutzfahrzeugen geht, steht häufig der Reifen im Mittelpunkt. Dessen Leistungsfähigkeit hängt jedoch von weit mehr ab als nur von der Reifenqualität selbst. Komponenten wie Radbefestigung, Auswuchtung, Reifendruckkontrollsysteme sowie Achs- und Fahrwerkslösungen tragen entscheidend dazu bei, dass Fahrzeuge sicher, effizient und zuverlässig unterwegs sind. Für Werkstätten, Händler und Flottenverantwortliche wird es dabei zunehmend anspruchsvoller, den Überblick über die Vielzahl an Produkten, technischen Zusammenhängen und Herstellerlösungen zu behalten.

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